Эммануил Виторган отмечает 85-летний юбилей

У народного артиста России Эммануила Виторгана сегодня юбилей. Харизматичному актеру, на фильмах которого выросло несколько поколений зрителей, исполнилось 85.

Впервые на экранах Виторган появился в начале 60-х. Начинал со второстепенных ролей и эпизодов. Настоящим звездным часом для него стала работа в телесериале "И это все о нем", где актер блистательно воплотил образ уголовника Аркадия Заварзина.

Потом были съемки в фильмах "Благочестивая Марта", "Ларец Марии Медичи", "Долгий путь в лабиринте". Оглушительный всесоюзный успех имела новогодняя сказка "Чародеи". В творческой карьере Виторгана - иностранные правители, суровые военные, волшебники, немало было и комедийных амплуа.

Всего на счету артиста более 170 ролей в фильмах и сериалах. И почти столько же театральных. Несмотря на почтенный возраст, Эммануил Гедеонович продолжает выходить на сцену и радовать зрителей своей игрой.