Собянин: Открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе

Сегодня в Москве открылся завершающий участок дороги-связки между Московским скоростным диаметром и Варшавским шоссе. Это позволит ликвидировать перепробеги до двух с половиной километров. И более чем на 20 минут сократит время проезда. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своих соцсетях, благодаря новой дороге улучшится транспортная доступность сразу пяти московских районов. Где проживают больше 600 тысяч человек.

3,5 километра по прямой - от скоростного диаметра до трассы в ТиНАО. На юге столицы сегодня открыли новую магистраль. Теперь время в пути для автомобилистов сократилось, а движение для ряда крупных городских улиц стало свободней.

"Скорость движения 90 км в час. Участок МСД, как, в принципе, и все остальные является бессветофорным, что в свою очередь обеспечивает быстрое передвижение, перемещение с одного округа в другой округ Москвы", - пояснил Евгений Ельмов, заместитель генерального директора компании подрядчика.

Чтобы минимизировать неудобства автолюбителей, работы велись без приостановки движения. Новый дорожный каркас улучшит транспортную доступность для жителей районов Бирюлево Западное, Южное Бутово, Северное Бутово, Чертаново Южное, а также подмосковного поселения Булатниковское.

Связка проходит под московской кольцевой и под Симферопольским шоссе, а также по мосту над рекой Битца. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил: чтобы разгрузить МКАД, впереди предстоит еще много работы.

"Открыта дорога-связка между Московским скоростным диаметром и Варшавским шоссе. Благодаря бессветофорной магистрали: улучшится транспортная доступность пяти московских районов, где в общей сложности живут больше 600 тыс. человек; уйдут перепробеги до 2,5 км; время проезда сократится в среднем на 23 минуты", – говорится в сообщении.

Добраться от Симферопольского до Варшавского шоссе автомобилистам теперь станет быстрее в среднем на 23 минуты. По ходу магистрали предусмотрены съезды на федеральную трассу М-2 "Крым" и Варшавское шоссе. В каждом направлении организовано трех- и четырехполосное движение. Чтобы снизить уровень шума, вдоль основного хода дороги установили защитные экраны, а для пешеходов предусмотрели 4 перехода.

"В результате значительно улучшилась транспортная доступность жителей ряда регионов Москвы и Подмосковья, в которых проживает более 600 тысяч жителей. Наша следующая цель - соединить две трассы, Московский скоростной диаметр, Солнцево, Бутово, Варшавское шоссе", - отметил Василий Десятков, руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.

В планах столичного правительства на ближайшие два года - строительство еще 259 км дорог, 45 искусственных сооружений и 48 пешеходных переходов.