В Москве протестируют поезд метро с элементами беспилотного управления

В новом году в столичном метро начнется тестирование первого поезда с элементами беспилотного управления. А вот первый беспилотный трамвай, который начал курсировать в городе в уходящем году, уже проехал почти три тысячи километров, не нарушив правила дорожного движения.

В новом году приступят к тестированию второго такого вагона. Вообще трамвай в Москве - любимый транспорт горожан. В 24 году совершено 190 миллионов поездок, что на 20% больше показателей годичной давности. В метро на Троицкой и Замоскворецкой линии в этом году вышли 280 новых вагонов "Москва-2024". Функция прохода по биометрии до конца 25 года появится на всех турникетах метро, а ещё на некоторых электробусах и автобусах. Цифровой становится и навигация.

"Они появится на третьем участке Троицкой линии, функционал будет схож с цифровыми транспортными объектами, которые были открыты в этом году, я имею в виду - "Марьина Роща" и "Нижегородская". Попробуем сделать аудиоинформирование в поездах Сокольнический линии при помощи нейроголоса на основе голосов нынешних дикторов московского транспорта. Посмотрим, как это будет выглядеть, спросим мнение пассажиров", - отметил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы.