Как будет работать столичный транспорт в новогоднюю ночь

Для удобства горожан, столичный транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Причём, с 8 вечера 31 декабря до 6 утра 1 января метро, МЦК и наземным городским транспортом можно будет пользоваться бесплатно.

На улицы Москвы выйдут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта, а ночные автобусы и электробусы будут курсировать в обычном режиме.

Работу МЦД в новогоднюю ночь продлят до 3 часов. Что же касается парковки, то она в городе будет бесплатной с 30 декабря по 8 января. Парковок со шлагбаумом это не касается.