На Центральной почтовой таможне выявили радиоактивные посылки

На Центральной почтовой таможне обнаружили несколько радиоактивных посылок. На них отреагировала система радиационного контроля "Янтарь".

Первая коробка с авиационными часами советского производства, радиационный фон которой был превышен в четыре раза, была отправлена из Москвы в немецкий Франкфурт.

Вторая приехала из Чикаго. И в ней сотрудники таможни обнаружили американский военный компас. Доза излучения от него была выше нормы в 25 раз. Часы уже изъяли. А вот компас вскоре вернётся к отправителю.