Розыгрыш "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото" состоится в восьмой раз

В Новый год - с новыми возможностями! Уже 1 января состоится самый ожидаемый лотерейный розыгрыш года от "Русского лото", в котором будет разыгрываться более 3 миллиардов рублей. По всей стране люди покупают заветные билеты для себя и в подарок близким. И все для того, чтобы испытать удачу и, возможно, стать новыми лотерейными миллионерами или даже миллиардерами.

Участие в новогодних тиражах "Русского лото" для Марии - уже добрая традиция! Своим родным она выбирает особенные подарки, заряженные на удачу.

"Могу приложить как-нибудь руку, и где тепло, там и надо брать! Я купила тубус. Здесь 12 билетиков - как раз всем членам моей семьи хватит", - рассказывает Мария Абаева.

В эти предпраздничные дни многие дарят близким возможность исполнить свои мечты и выиграть тот самый "Новогодний миллиард" - главный приз лотереи Русское лото.

"Хотелось бы, чтобы выиграла мама, так как она живет не в Москве. И я была бы очень рада, чтобы она потратила в дальнейшем эти деньги на переезд в Москву и на покупку квартиры себе здесь", - говорит Юлия Елгина.

В "Столото" отмечают, что с вероятностью более 60 процентов в России появится еще один лотерейный миллиардер, а с меньшей вероятностью главный приз разделят два или более участников. Повезти может действительно любому! В этом и есть суть лотереи: шансы на победу равны у всех, а выигрышная комбинация определяется случайным образом.

"В этом году мы уже в восьмой раз будем разыгрывать "Новогодний миллиард". Но в этом году "Русскому лото" 30 лет, это значит, мы подготовили что-то необычное. Мы разыграем более 3 миллиардов рублей! Главный приз - миллиард, 100 призов по миллиону и остальные крупные денежные призы", - рассказала Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу "Столото".

За последние годы на розыгрышах новогодних тиражей "Русского лото" три человека стали миллиардерами, и более тысячи - лотерейными миллионерами. Всего же в новогодних тиражах было разыграно более 18 миллиардов рублей.

"Я очень счастлива, когда человеку пожелаешь удачи, и он возвращается именно к нам. Некоторые выбирают первый или последний билет в пачке, преимущественно. Просят новую пачку принести, некоторые ищут какие-то значимые для себя даты. Кто-то обращается даже к астрологам по этому поводу, есть, конечно, символы удачи", - отметила Кристина Галенко, продавец удачи.

Какие символы и комбинации окажутся судьбоносными на этот раз, будет ясно совсем скоро - в первый день Нового года. Когда по традиции в прямом эфире федерального телеканала пройдет розыгрыш самого ожидаемого тиража лотереи "Русское лото".