К акции "Ёлка желаний" присоединились в Московской торгово-промышленной палате

В преддверии новогодних праздников в России проходит благотворительная акция "Ёлка желаний". Исполнить мечту ребёнка, оказавшегося в непростой жизненной ситуации, оказывается, несложно! Можно по заявке на сайте акции. Или поставить новогоднее дерево в офисе и прикрепить письма с заветными желаниями тех, кому особенно нужны положительные эмоции.

К акции присоединились и в Московской торгово-промышленной палате.

"Сегодня в развитии этого прекрасного мероприятия, которое называется "Ёлка желаний", где реализуются для детей все их пожелания, в стенах ТПП мы провели эту "Ёлку желаний" и вручили счастливым ребятам те подарки, которые они задумали", - отметил Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты.