Новый год в Москве: куда сходить в праздничные дни

Спеть с Кощеем, сварить зелье с Бабой Ягой, загадать желание Деду Морозу? А, может, махнуть в Полярную экспедицию? Успеем всё, ведь впереди - почти полторы недели праздников! Экскурсии, мастер-классы, фантастические шоу - точно заставят наконец выйти из дома и отправиться в сказочное путешествие по новогодней столице.

Новый год в Москве можно встретить с космическим размахом. Множество фестивалей и самых разных площадок, на которых задействованы все стихии. Танцующие фонтаны, водный занавес, акробаты и морские обитатели украшают шоу "Кощей" в Москвариуме.

История по-настоящему новогодняя. Только сказочных костюмов - более 300. Плюс, многочисленные чудеса. В самой Московской усадьбе Деда Мороза чудес не меньше. Снегурочка пропадает с утра до вечера в особой оранжерее. Баба Яга, недавно получившая пенсионное удостоверение, колдует над праздничным зельем. Дегустировать блюдо, к счастью, никого не заставляют.

В усадьбе Деда Мороза впервые можно попасть в его личную мастерскую. И пока дедушки нет, добавить снега, например, Калининграду. А также попасть в комнату под названием "Доброе утро". Узнать, что любит есть Дед Мороз. Оказывается, всё то же самое, что и обычные российские граждане на Новый шод.

В усадьбе пошли еще дальше - желающие могут заглянуть даже в спальню волшебника. Здесь без перерыва на обед работают фабрика сладостей, волшебная почта, Академия Нового года. Дед Мороз по-прежнему исполняет желания и впервые признаётся в самом сокровенном: "Вообще я предпочитаю, чтобы подарки дарили ручками своими, от сердечка. Кому чего не хватает".

Козёл Иван к встрече Нового года готов. Как и его соседи по "Городской ферме" на ВДНХ - пушистые ламы, северные олени, диковинные курицы и дружелюбные гуси. Здесь есть своя резиденция - Деда Мороза, на территории которой проходят многочисленные экскурсии и мастер-классы. Одни рисуют, другие валяют.

В Образцовпарке - новогодняя Полярная экспедиция. Йети, пингвины и снеговики приглашают в увлекательное путешествие с важной целью: растопить сердце дракона. Чтобы на планете было больше добра и любви.

"У нас перед входом в театр висит почтовый ящик, куда можно написать письма тем самым полярникам - и отправить. И они обязательно дойдут!" – рассказал Борис Константинов, главный режиссер театра кукол С.В. Образцова.

И не важно, как скоро дойдут письма и на каком полюсе окажутся гости. Радость и счастье всем гарантированы. В Новый год - в лучшем городе Земли.