Группу террористов ликвидировали в Москве сотрудники ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Москве. По данным ФСБ, исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит запрещенной в России террористической организации ИГ*) планировали взрыв в отделе полиции.

Группа выходцев из Центральной Азии попала в поле зрения силовиков, когда ее члены собирали сведения о подобранном в качестве объекта атаки столичном отделе МВД России. Злоумышленники приобрели автомобиль, поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства.

Террористы при задержании оказали сотрудникам ФСБ вооруженное сопротивление. В результате преступники были нейтрализованы ответным огнем. При обыске по месту проживания экстремистов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части взрывного устройства, сообщили ТВЦ в ЦОС ФСБ.

*Запрещенная в России террористическая организация