В Кремле оценили отказ норвежцев спасать российских моряков

Отказ экипажа судна под норвежским флагом Oslo Carrier 3 спасать российских моряков – вопиющий случай. Так прокомментировал инцидентв Средиземном море пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море. Из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным владельца, компании "Оборонлогистика", тонущих в Средиземном море российских моряков отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3. Они сослались на некий запрет. Подчеркивается, что такие действия грубо нарушают статью 10 Международной конвенции от 1989 года.

Песков, комментируя инцидент, подчеркнул: если действительно была не оказана помощь терпящим бедствия в море, это противоречит всем морским законам. Вопиющий случай заслуживает тотального порицания, приводит слова представителя Кремля РИА Новости.