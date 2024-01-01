Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Удивительный месяц двух Новолуний подходит к концу, и гороскопу остается лишь дать вам рекомендации: загадывайте свое самое смелое, дерзкое желание!

Тельцы

Новая Луна в родственном для вас Козероге наступит 30 декабря! Идеально для того, чтобы перевернуть страницу и начать новую жизнь в Новом году.

Близнецы

Тот самый редкий случай, когда звезды советуют вам встречать Новый год в небольшой уютной компании. И желание загадывайте очень личное, заветное.

Раки

Это последний рабочий день года, и вам следует знать, что в новогоднюю ночь Новолуние осветит ваш сектор партнерства. Без любви и отношений не останетесь!

Львы

Ваш Новый год стартует под мысли о том, что все пора менять! Очень правильно – Новолуние накануне Новогодней ночи поможет запустить перемены.

Девы

Новая Луна в Козероге означает такие трепетные темы, как любовь, дети, беременность, личные проекты. Новый год начнется именно на этой волне.

Весы

Вы можете загадать желание про новый дом, жилье, семью, переезды. Это темы Новой Луны в Козероге, и она со всей настойчивостью поможет их исполнить.

Скорпионы

Этот Новый год будет необычным из-за Новолуния, которое произойдет буквально накануне. Встречайте 2024 год на колесах, в движении, звезды это оценят.

Стрельцы

Вам Новая Луна в Козероге включит зеленый свет в сфере денег. Положите на стол купюры, загадайте желание на тему богатства – шансы на успех велики.

Козероги

Новолуние в вашем знаке за сутки до Нового года – это знак! Знак того, что вы сами выбираете свое будущее, а Вселенная пойдет тем путем, который вы указали.

Водолеи

Если получится, встречайте Новый год в мистическом месте или в вашем собственном месте силы. Так как для вас Козерог – сфера тайн и глубин подсознания.

Рыбы

Новая Луна в Козероге поможет вам найти своих людей – единомышленников, идеальное окружение. Вместе с ними вы будете сильнее и счастливее!