ВС России освободили за неделю семь населенных пунктов в зоне СВО

Семь населенных пунктов освободили российские войска за неделю в зоне специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны России, под контроль ВС России перешли Ивановка, Гигант, Островское, Красное, Новый Труд и Сторожевое в ДНР, а также Загрызово в Харьковской области.

По данным военного ведомства, за период с 21 по 27 декабря ВС России нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В тылу ВСУ поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины.

В Минобороны добавили, что удары ВС России нанесены также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, базам горючего. Поражены места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Также уничтожены учебные центры операторов БПЛА, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, нацбатов и иностранных наемников.