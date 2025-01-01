Президент ФРГ распустил бундестаг и назначил досрочные выборы

Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг. О своем решении президент ФРГ объявил 27 декабря. Досрочные выборы в парламент назначены на 23 февраля 2025 года.

Инициатива роспуска парламента исходила от канцлера Олафа Шольца. Он предложил такой шаг Штайнмайеру после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство.

Президент ФРГ в своем обращении заявил: он ожидает, что предвыборная кампания будет вестись честно и прозрачно. Штайнмайер напомнил об угрозе внешнего вмешательства - будь то скрытое, как недавно выяснилось на выборах в Румынии, или открытое и явное, как это сейчас особенно активно происходит на платформе X. Эти действия представляют собой угрозу для демократии, заявил президент Германии в прямом эфире немецкой газеты Zeit.