Росавиация: самолет AZAL не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана "Ковер"

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившийся под Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер", который вводился из-за террористических атак Украины. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Кроме того, в аэропорту Грозного в это время был плотный туман. По словам Ядрова, командир воздушного судна предпринял две неуспешные попытки посадить самолет. Диспетчеры предлагали ему другие аэропорты, но КВС решил идти в Актау.

Ядров подчеркнул, что необходимо тщательно и полностью выверить все обстоятельства случившегося. Он отметил, что Россия сообщила Казахстану и Азербайджану о своей готовности к сотрудничеству по расследованию авиакатастрофы в Актау.

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. Борт рухнул вблизи казахстанского города Актау. Выжили 29 человек.

Ранее в СМИ появились различные версии причин крушения лайнера. Одну их них - о внешнем воздействии на самолет - сразу же опровергли в Казахстане. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил о необходимости дождаться итогов расследования крушения самолета, а не строить гипотезы.