Глава МЧС Куренков доложил Путину о работе ведомства

Как устраняют последствия ЧС федерального значения в Краснодарском крае, доложил Владимиру Путину глава МЧС Александр Куренков. Встреча прошла сегодня, в День спасателя, в Кремле.

Обсудили и текущую работу ведомства. А ранее глава государства поздравил сотрудников и ветеранов министерства с праздником. Путин подчеркнул высокий профессионализм наших специалистов при ликвидации последствий масштабных паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях. А также при борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье.

За последние годы многое сделано для организации работы в исторических российских регионах Донбасса и Новороссии. Отдельно президент отметил помощь жителям Курской области.

"Сотрудники МЧС по праву пользуются в нашем обществе заслуженным признанием и уважением. По первому сигналу вы спешите на помощь людям, оказавшимся в беде, оперативно ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, следите за соблюдением требований безопасности и надлежащей эксплуатацией важных объектов, в самых нестандартных обстоятельствах действуете грамотно, как единая слаженная команда", - отметил Путин.