Моменты счастья: зрители ТВЦ пожертвовали на лечение детей более миллиарда рублей

Кажется, они до сих пор не верят, что это все происходит с ними наяву. Тимофей старательно выводит буквы, когда пишет письмо Деду Морозу, Мирон разучивает слова главной новогодней песенки. Кантемир наряжает елку, выбирая из коробки самые красивые игрушки, Даня загадывает желание под сказочной фигурой кота исполинского роста. Все эти храбрые герои - подопечные благотворительного фонда WorldVita. Благодаря помощи зрителей нашего телеканала они смогли победить страшные диагнозы и вернуться к полноценной жизни.

Кантемир готовит подарок младшим братьям. Тайком рисует, пока они возятся в соседней комнате. Карандаш, как и ложку, держит в левой руке - давно переучился. Правая тоже помогает. Сохранить конечность было главной задачей врачей, которые всеми возможными способами отбивали мальчика от остеосаркомы.

Кантемиру грозила ампутация. Пораженный участок кости было необходимо заменить индивидуальным эндопротезом. Но стоил он почти 2 миллиона рублей. Семья обратилась за помощью. Наши телезрители, помогли собрать необходимую сумму. Каждому семья безмерно благодарна.

"Спасибо вам большое! Благодаря вам у меня рука есть", - говорит мальчик.

И Кантемир ее бережет как зеницу ока.

"Каждый человек своим маленьким действием меняет твою жизнь. Я очень благодарна этим людям", - говорит мама.

Мирон показывает дорогой для него аксессуар. Нет, не украшение, а предмет особой гордости - "бусы мужества". Каждый элемент - напоминание о важной процедуре в клинике, где мальчику спасли зрение. Мирон выглядит как абсолютно здоровый ребёнок. Собственно, так и есть. Различает цвета, разглядит булавку в стоге сена. Такого невероятного результата удалось достичь благодаря профессионализму офтальмологов и добрым людям. Именно эта синергия позволила сохранить жизнь и зрение ребёнку. После сюжета, где рассказывалось о смертельном заболевании Мирона - бинокулярной ретинобластоме, раке сетчатки глаза, - удалось собрать деньги и начать безотлагательное лечение.

"Это была неоценимая помощь для нашей семьи. Мы благодаря всем, кто нам помог, использовали возможность спасти и сохранить зрение нашему сыну", - радуется мама.

Опухоль в обоих глазах перестала расти. Зрение сохраняется. Ежедневные тренировки дают неоценимую пользу.

Благотворительный фонд помощи детям WorldVita и телеканал "ТВ Центр" уже четыре года спасают тяжелобольных детей. Еженедельная акция и словом, и делом помогает тем, кто нуждается в поддержке. За это время мы рассказали 232 истории. Поучаствовали в судьбах более 232 детей со всей страны: от Калининграда до Владивостока. С заболеваниями разной степени тяжести. Благодаря отзывчивым зрителям нашего телеканала только в этом году удалось собрать свыше 270 миллионов рублей. Помочь с лечением полусотне маленьких подопечных фонда.

На плановый осмотр Даня вместе с мамой прилетели из Приморья. Коротая время в ожидании, вспоминают то, что еще весной было их реальностью. У мальчика смертельное генетическое заболевание. Костный мозг ребенка не производил в достаточном количестве все основные виды клеток крови. Из-за этого Дане требовались постоянные переливания, которые приводили к опасным патологиям. Мальчику провели срочную трансплантацию костного мозга. Телезрители "ТВ Центра" помогли собрать более четырех миллионов рублей на сопроводительную терапию. При таком диагнозе каждый такой хороший исход можно назвать чудом, говорят врачи.

Всем этим людям семья мальчика бесконечно благодарна.

"Спасибо всем вам! Только благодаря вам мы прошли этот большой путь. Мы справились", - благодарит мама.

А это - Тимофей. Ему 9. Впервые за пять лет он будет встречать Новый год дома. У ребенка на каникулы большие планы.

"Куда-то съездить, что-то посмотреть. Все, что ему за эти годы не разрешалось. Тимофей ни разу за всю свою жизнь не был ни на елке, ни в цирке, нигде", - рассказывает мама.

Мальчику поставили диагноз "острый лимфобластный лейкоз". На протяжении четырех лет Тимофей практически жил в больницах. Позади два рецидива: несколько курсов высокодозной химиотерапии, облучение. Вся надежда была на пересадку костного мозга. Чтобы все обошлось без серьезных осложнений, был необходим курс лечения специальным препаратом. Наши зрители подарили Тиме шанс на здоровую жизнь. Трансплантация костного мозга прошла успешно.

"Спасибо всем тем людям, которые нас поддерживали. И поддерживают. До сих пор пишут и спрашивают, как у Тимофея здоровье. Это, конечно, тоже много сил придавало", - добавила мама.

На протяжении нескольких лет эти незнакомые друг другу мальчишки, как и другие подопечные фонда, загадывали под Новый год одно и то же желание - выздороветь. И теперь поздравляют тех, кто помог этому желанию исполниться:

"Чтобы никто не болел. Чтобы у всех хорошо были дела. И чтобы у всех было много подарков. Чтобы все желания в следующем году исполнились".

Телеканал "ТВ Центр" присоединяется к поздравлениям.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.