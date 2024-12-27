США и НАТО не нравится, как Украина использует переданные ей дальнобойные ракеты. По данным газеты The New York Times, с момента получения разрешения на обстрелы российсуой территории ВСУ нанесли не менее шести ракетных ударов, использовав как минимум 31 ракету ATACMS и 14 Storm Shadow.

В Вашингтоне и руководстве Североатлантического альянса считают, что Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет. Кроме того, Киеву рекомендуют быть более избирательным в поиске целей.

Издание подчеркивает, что у Киева заканчиваются ракеты и, возможно, время. Авторы напоминают: избранный президент США Дональд Трамп публично заявил, что разрешение запускать американские ракеты большой дальности на территорию России было большой ошибкой.