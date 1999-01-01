"Собиратель земель американских": чего на самом деле хочет Трамп

Родственникам рождественские подарки Дональд Трамп, вероятно, преподносит в носке или кладет под елку. Подарки всему миру избранный президент США упаковал в одно послание в своей соцсети. Собрал в нем самые громкие заявления последних трех недель и словно лишний раз напомнил: все более чем серьезно, как бы ни хотели адресаты воспринимать это как шутку.

"Счастливого Рождества всем, в том числе замечательным солдатам Китая, которые с любовью, но незаконно эксплуатируют Панамский канал (при строительстве которого 110 лет назад мы потеряли 38000 человек), всегда заботясь о том, чтобы Соединенные Штаты выкладывали миллиарды долларов на "ремонт". Губернатору Канады Джастину Трюдо, налоги граждан которого слишком высоки, но если бы Канада стала нашим 51-м штатом, их налоги были бы снижены более чем на 60%. То же самое относится и к народу Гренландии, который необходим Соединенным Штатам в целях национальной безопасности и который хочет, чтобы США были там, и мы будем!".

"Народ Гренландии", конечно, звучит солидно. И, вероятно, Трамп с присущей ему экспрессией хотел потрафить жителям самого большого острова планеты. Но, судя по всему, не получилось. Население Гренландии всего 56 тысяч человек. Народ очень маленький, но гордый. Лишь в 1953 году остров формально перестал быть колонией Дании. При этом и сейчас остается частью королевства, получив в 2009-м автономию с возможностью самоуправления. И ценит это очень высоко.

Жесткий ответ из столицы самоуправляемой территории города Нуука последовал незамедлительно. А вот в столице Дании Копенгагене раздумывали почти неделю. В четверг министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен заявил: в ближайшее время Гренландия получит серьезное финансирование. В частности, полтора миллиарда долларов на оборону. Деньги пойдут на покупку двух инспекционных кораблей, двух беспилотников дальнего действия и... двух собачьих упряжек. Серьезное усиление, тут же иронично отреагировали наблюдатели. Правда, содержание хорошо экипированного патруля на нартах и правда стоит почти как средний автомобиль, да и пользы от них в ряде районов больше, чем от машины. Вот только территория Гренландии - два миллиона квадратных километров. И здесь уже есть американская военная база со штатом около 200 человек. Как-никак Дания - член НАТО.

Но Трамп не унимается: "Я рад объявить Кена Ховери кандидатом на пост посла США в Королевстве Дания. В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью"

Эксперты уже называют 21 век эпохой противостояния США и России в Арктике. Во-первых, за природные богатства, которые оцениваются в 60 триллионов долларов. Во-вторых, через Арктику проходит Северный морской путь, где сейчас главенствует Россия с единственным в мире атомным ледокольным флотом. И для Америки это серьезная проблема. Наконец, через Северный полюс пролегает наиболее короткий маршрут баллистических ракет между Россией и США.

"Очевидно, что начинается борьба за форпосты, которые обеспечили бы США победу либо доминирование в Арктике. И одним из таких форпостов является, конечно, Гренландия. Я не думаю, что в реальности он хочет ее купить. А скорее всего, это просто классика переговорного процесса. То есть взвинчивает ситуацию до предела, уже выдвигает ультиматумы заведомо невыполнимые, чтобы сесть за стол переговоров и заставить ту же Данию, например, предложить более благоприятные условия для размещения американской военной инфраструктуры в Гренландии. Ну а если вдруг получится, почему бы и не купить этот кусок земли. Тогда уж точно Трамп войдет в историю США", - отметил Константин Блохин, политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.

Войти в историю Трамп намеревался еще в свой первый президентский срок. О приобретении Гренландии заговорил в 2019-м. Заявлял, что остров лежит непосильным грузом на бюджете Дании (обходится в 700 миллионов долларов ежегодно) и США могут помочь избавиться от "обузы". Но уже тогда получил резкую отповедь и в Нууке, и в Копенгагене. Причем в своем намерении Трамп не оригинален. Купить Гренландию предлагали и его предшественники. В частности, 33-й президент США Трумэн - в 1946 году за 100 миллионов долларов. Очевидно, что сегодня порядок цен совсем другой.

Но Трамп на то и бизнесмен - считать умеет. И, очевидно, знает историю. То, что не получалось завоевать, Вашингтон часто покупал. В 1803-м Томас Джефферсон приобрел у Наполеона Луизиану. В 1819-м Соединенные Штаты приросли Флоридой, в 1853-м - Южной Калифорнией. Ну и самая, пожалуй, известная сделка - покупка в 1867 году Аляски всего за 7200000 долларов. К слову, Виргинские острова в 1917-м обошлись в три раза дороже.

"Нужно помнить, что в своей истории недолгой США развивались от небольшого клочка территории нынешней Новой Англии на северо-восточном побережье Атлантического океана до огромной страны. И все последние свои приобретения США сделали относительно недавно по историческим меркам. Американцы - торгующая нация, и поэтому поэтому для американского геополитического сознания это в достаточной степени понятная сделка", - объяснил Владимир Шаповалов, политолог, директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова.

В 2019-м Трамп обращал взор на Гренландию в преддверии выборов 2020 года, считал, что для победы нужны успехи в геополитике. Но проиграл. А вот теперь выиграл - без Гренландии. Но о ней не забыл. А заодно расширил сферу своих территориальных интересов и на ближайших соседей. Причем, по его словам, в основе всего - ничего личного, только экономика.

"Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть они войдут в состав США вместо субсидий".

Сделать Канаду 51-м штатом США Трамп в шутку предложил еще в начале декабря на неформальном ужине в своей резиденции с премьером Трюдо. Тот прилетел обсудить с избранным президентом его идею повысить до 25 процентов пошлины на канадские товары из-за потока нелегальных мигрантов и наркотрафика. Свидетели беседы говорят - в ответ на предложение должности губернатора "штата Канада" Трюдо разразился нервным смехом. А по возвращению на родину его ожидал политический кризис.

"Выход Христи Фриланд из правительства, собственно, и был связан с ее обвинениями в отношении премьера Трюдо, что он недостаточно серьезно отвечает Трампу и что нужно еще более серьезно и жестко отвечать", - уточнил Шаповалов.

Пока на территориальные претензии Трампа не отвечает и Мексика, видимо, все же считая их шуткой. Президент Клаудия Шейнбаум лишь обещала принять ответные меры, если новая администрация в Вашингтоне действительно повысит пошлины. Впрочем, в экспансионистском заявлении Трампа Мексика пришлась скорее к слову. Вряд ли он всерьез намерен присоединять очень сложную многомиллионную страну, от которой сам же собирался отгородиться стеной. А вот Панаме в ближайшее время, судя по всему, придется очень непросто. В воскресенье Трамп заявил, что тарифы на проход по Панамскому каналу "смехотворно высоки". Он пригрозил потребовать возврата стратегического объекта, построенного в свое время американцами, но переданного в 1999-м Панаме. Последовала дуэль. Пока словесная в соцсетях.

Эксперты считают: экономика в этом случае вторична. Главное, что беспокоит Трампа, это присутствие в регионе главного геополитического конкурента США - Китая.

"Для того чтобы сдерживать Китай, нужно предотвращать проникновение Китая в другие регионы и в первую очередь в Латинскую Америку. Исходя из взглядов Трампа, что это регион, который непосредственно должен быть под полным контролем США. Я думаю, что, конечно, латиноамериканским государствам придется нелегко. Кстати, мы помним, как при первой своей администрации Трамп пытался сменить режим в Венесуэле. Если будет госсекретарем Марко Рубио, то, скорее всего, будет конкретное давление и на Кубу", - заключил Блохин.

Так что декабрьские заявления Трампа и его рождественское послание ряду стран, скорее всего, лишь начало. До официального вступления в должность он еще может удивить. В западных СМИ избранного президента США уже вовсю называют "собирателем земель американских". И это, судя по всему, ему очень льстит.