Премьер Дании в страхе перед нападением России запаслась консервами

Запасы консервов на три дня сделала премьер-министр Дании. Метте Фредериксен рассказала, что идея организации неприкосновенного запаса появилась у нее что из-за страха перед возможной атакой со стороны России.

Как заявила политик в интервью телерадиокомпании DR, она следует рекомендациям властей. Фредериксен советует датчанам брать с нее пример. Премьер, назвав Россию угрозой, объяснила: запасаться нужно не потому, что Данию ждет нападение, а якобы из-за риска кибератаки или гибридной атаки со стороны Москвы.

Рекомендации подданным королевства опубликовало датское Агентство по чрезвычайным ситуациям. Жителям страны посоветовали запастись водой и продуктами, лекарствами, наличными средствами, теплой одеждой и предметами личной гигиены. Также надо заготовить портативную зарядку, радиоприемник, фонарик, свечи и спички.