"Для детей мне не стыдно быть попрошайкой": Винер высказалась о Кабаевой и разводе

Ирина Винер стала новой гостьей программы Ярослава Бабушкина "Респиратор Бабушкина". 76-летняя Винер появилась перед камерами в короткой юбке и стильных туфлях, тем самым продемонстрировав стройные ножки. Было затронуто множество тем. Например, Ирина Александровна рассказала о том, как живет после развода, который случился несколько лет назад.

"Не бывает все гладко. Это жизнь. Если бы мы не знали, что такое "не гладко", мы бы не знали, что такое "гладко". Поэтому все нормально", - коротко высказалась Винер.

Ирина Александровна 30 лет была замужем за бизнесменом Алишером Усмановым. Говорят, тренер по художественной гимнастике купалась в деньгах и роскоши. Сама Винер к деньгам относится совершенно спокойно.

"Деньги — как воздух. Если у кого-то большие легкие — нужно больше воздуха. Мне деньги нужны только для того, чтобы нормально жить и помогать всем, кому это нужно. Для себя я никогда ничего не просила, а для детей мне не стыдно быть попрошайкой", - заключила Ирина Александровна.

Винер называют одним из самых требовательных тренеров в отечественном спорте. Она не скрывает, что с детьми действительно следует проявлять жесткость. Говорят, по ее стопам пошла Алина Кабаева. Винер так прокомментировала требовательность своей любимой ученицы:

"Я не была там, к сожалению, не видела. Но последнее сообщение было о том, что она тоже иногда, как говорится, требует. Потому что, когда ребенка гладишь все время по голове и у него не получается, а ты его всё равно гладишь, — он этого не понимает. Дети очень жестокие по отношению к тренеру. А вот если ты её как следует прижал и у нее получилось, она говорит тебе "спасибо".