В Осло оправдались за отказ в помощи российским морякам

Экипаж потерпевшего бедствие российского судна Ursa Major шел спасать испанский корабль. По этой причине норвежское судно отказалось взять российских моряков на борт. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей норвежского судовладельца Bulkship Management.

Ursa Major потерпело крушение между Испанией и Алжиром. По данным норвежского судовладельца, спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море в испанской Картахене. Этот центр и приказал норвежскому капитану не брать на борт терпящий бедствие экипаж. Объяснялось это тем, что испанское спасательное судно было на пути к месту происшествия.

Отказ норвежских моряков спасать экипаж российского корабля Ursa Major ранее прокомментировал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Он считает, что это говорит об излишней злости и неадекватности многих людей и лишний раз подтверждает их "ненормальность".