В AZAL назвали предварительную причину авиакатастрофы под Актау

Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты в ряд российских городов. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

С 28 декабря самолеты AZAL перестанут летать в Минеральные воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ.

В заявлении компании сообщается, что решение о приостановке полетов принято по первым результатам расследования крушения рейса в Грозный. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало "физическое и техническое внешнее воздействие".

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. Борт рухнул вблизи казахстанского города Актау. Выжили 29 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил о необходимости дождаться итогов расследования крушения самолета, а не строить гипотезы.

В пятницу крушение лайнера прокомментировали в Росавиации. Как сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившийся под Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер", который вводился из-за террористических атак Украины. Кроме того, в аэропорту чеченской столицы был сильный туман. По словам Ядрова, командир воздушного судна предпринял две неуспешные попытки посадить самолет. Диспетчеры предлагали ему другие аэропорты, но КВС решил идти в Актау.