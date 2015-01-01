Бородина откровенно рассказала о неверности Омарова

Ксения Бородина пришла в программу певицы Натальи Подольской "Ваша Наташа" и откровенно поговорила о своей личной жизни. Популярная ведущая была дважды замужем. От первого брака у нее есть дочь Маруся, от второго - дочь Теона. Девочка появилась на свет от дагестанского бизнесмена Курбана Омарова.

Влюбленные сыграли свадьбу летом 2015 года. А уже в декабре того же года Ксения родила. Причем вскоре в Сети стали появляться новости о неверности Омарова. Сама Ксения их даже косвенно подтвердила. Телеведущая даже заговаривала о разводе. Однако пара так и не разошлась. Лишь спустя несколько лет Бородина и Омаров развелись. Теона осталась жить с матерью. Интересно, что проводить время с отцом, который недолго был один, Ксения запретила и лишь сейчас, наконец простив бывшего мужа, позволила ему оставлять у себя дочь.

В свежем интервью Бородина заявила, что Курбан будучи с ней в браке крутил несколько интрижек. А после развода сразу начал жить с любовницей Валерией, которая, к слову, сейчас является его законной женой и ждет ребенка.

"Он тут же от меня перешел в эти отношения. Сразу же! То есть то, что они говорили, — абсолютная неправда. Отношения случились в нашем браке. Уже два года существовали. Просто они были не единственными, понимаешь? Дальше мы разводимся, и люди сразу стали жить вместе. Как будто и не расставались", - высказалась Бородина.