Путин поручил создать сеть протезно-реабилитационных центров

Владимир Путин поручил правительству и властям регионов создать сеть протезно-реабилитационных центров. До 1 марта следующего года необходимо разработать план мероприятий для повышения доступности протезов.

Также в поручении президента есть пункт об организации ежегодных спортивных соревнований среди лиц с инвалидностью, включая участников спецоперации. К 1 сентября глава государства ждет с докладом по этому вопросу главу правительства. Михаил Мишустин должен будет сообщить о планах мероприятий и денежных вознаграждениях для спортсменов.