На смену экономическому кризису в Германии пришел политический

НАТО планирует увеличить военное присутствие в Балтийском море из-за инцидента с подводными кабелями. Об этом рассказал генсек организации. Уже традиционно подразумевается, что опасность якобы исходит от России. По той же причине ЕС готов ввести новые санкции в отношении Москвы.

Вот только ограничительные меры все больше бьют по их авторам. В Германии на смену экономическому кризису пришел острый политический. Президент ФРГ распустил Бундестаг после того, как парламентарии вынесли вотум недоверия канцлеру.

Репортаж Александра Панюшкина.