Мишустин рассказал о развитии Кузбасса

В престоящие праздничные дни правительство должно работать без выходных. Ведь это время повышенного внимания, нужно держать ситуацию под контролем и оперативно принимать необходимые меры. Такое поручение своим подчиненным дал премьер Михаил Мишустин за заседании кабмина.
Обсуждали, в частности, поддержку отрасли электроники. С 1 января преференции по уплате налога на прибыль для предприятий, которые выпускают оборудование для производства электронных компонентов, снизится в три раза.
Шла речь и о дорожном строительстве. Свыше миллиарда рублей направят на возведение обхода пяти населенных пунктов на трассе "Казань-Екатеринбург". И еще полтора миллиарда - на объезд Орла.
Также обсудили развитие Кузбасса. В ближайшие шесть лет региону выделят порядка 30 миллиардов рублей. А вместе с внебюджетным финансированием объем вложений составит более 80 миллиардов.
"За последнее время в регионе уже произошли серьезные изменения в лучшую сторону. В частности, недавно открылся северо-западный обход областной столицы с новым мостом через Томь. Эту объездную дорогу автомобилисты и местные жители ждали более 50 лет. Реконструирована первая часть взлетно-посадочной полосы аэропорта Кемерово. Высокими темпами обновляются жилищный фонд, общественный транспорт, энергетическая и инженерная инфраструктура. Растет занятость в малом бизнесе. Все это результаты реализованных мероприятий в рамках четырехлетней программы социально-экономического развития Кемеровской области", - отметил Мишустин.