Мишустин рассказал о развитии Кузбасса

В престоящие праздничные дни правительство должно работать без выходных. Ведь это время повышенного внимания, нужно держать ситуацию под контролем и оперативно принимать необходимые меры. Такое поручение своим подчиненным дал премьер Михаил Мишустин за заседании кабмина.

Обсуждали, в частности, поддержку отрасли электроники. С 1 января преференции по уплате налога на прибыль для предприятий, которые выпускают оборудование для производства электронных компонентов, снизится в три раза.

Шла речь и о дорожном строительстве. Свыше миллиарда рублей направят на возведение обхода пяти населенных пунктов на трассе "Казань-Екатеринбург". И еще полтора миллиарда - на объезд Орла.

Также обсудили развитие Кузбасса. В ближайшие шесть лет региону выделят порядка 30 миллиардов рублей. А вместе с внебюджетным финансированием объем вложений составит более 80 миллиардов.