В исторической части Петербурга открылась новая станция метро

К Новому году жители Санкт-Петербурга получили долгожданный подарок. В исторической части города на Васильевском острове открылась новая станция метро "Горный институт".

Ожидается, что ежедневно пользоваться ей будут порядка 100 тысяч пассажиров. Это одна из самых глубоких станций подземки Северной столицы. Строительные работы шли на глубине около 70 метров. Архитектурно-художественное оформление отражает историю Петербургского горного университета императрицы Екатерины Второй.

Кроме того, в кассовом зале, над эскалаторами и в подземном вестибюле расположены несколько мозаичных и чеканных панно на тему горнодобывающей промышленности и природных богатств Урала, Сибири и Дальнего Востока.