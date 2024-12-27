Певцу Шарлоту* вынесли обвинительный приговор

Самарский областной суд приговорил певца Шарлота* (настоящее имя Эдуард Шарлот) к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, сообщает РИА Новости. Ранее Прокурор Владислав Кутузов запросил наказание в виде семи лет пяти месяцев колонии общего режима и штраф в размере 299 тысяч рублей для певца Шарлота*.

Напомним, год назад Шарлот* демонстративно сжег свой паспорт гражданина Российской Федерации, глумился над символами победы в Великой Отечественной войне и над религиозными символами, негативно отзывался о русскоязычных.

Против него возбудили уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, унижении человеческого достоинства по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет.

Со слов Шарлота*, он не поддерживает киевский режим. И был "заражен" пропагандой, а в своих видео вел себя "глупо".

* лицо, включенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов