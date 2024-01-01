"Политический заказ": Россия опровергла данные о переговорах из-за катастрофы в Актау

Россия не вела переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий авиакатастрофы под Актау, за этой дезинформацией стоит политический заказ. Об этом заявили в МИД России.

"В Сети с подачи находящихся в натовских странах иноагентов распространяется фейк о том, что некие высокопоставленные сотрудники Центрального аппарата МИД России якобы вели переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся 25 декабря 2024 года авиакатастрофы в городе Актау. Никаких переговоров на этот счет с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось... Очевидно, что за подобной злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ. Считаем попытки сделать пиар на трагедии людей недостойными и неприемлемым", - высказались в ведомстве.

Напомним, самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. Борт рухнул вблизи казахстанского города Актау. Выжили 29 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости дождаться итогов расследования крушения самолета, а не строить гипотезы.

Сегодня, 27 декабря, рушение лайнера прокомментировали в Росавиации. Как сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившийся под Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер", который вводился из-за террористических атак Украины. Кроме того, в аэропорту чеченской столицы был сильный туман. По словам Ядрова, командир воздушного судна предпринял две неуспешные попытки посадить самолет. Диспетчеры предлагали ему другие аэропорты, но КВС решил идти в Актау.