Минюст признал иноагентами Лигалайза и медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"

Сегодня, 27 декабря, Минюст внес в реестр иноагентов несколько новых имен и две организации. В список попали активист Данила Беляков, журналист Алексей Ковалев, священник Андрей Львов и рэпер Андрей Меньшиков, а также медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review" и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании".

Отметим, что Андрей Меньшиков это рэпер Лигалайз. Кстати, артиста требовали признать иноагентом после выхода клипа "МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!". Кроме того, артиста объявили в розыск российские судебные приставы из-за более полумиллиона рублей долга по кредитам и налогам.

Как утверждает ведомство, Беляков, Ковалев, Львов и Меньшиков сейчас живут за границей. Им всем вменяют распространение фейков о политике и решениях российских властей, а также участие в распространении контента иноагентов.

Что касается организаций, то медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review" признан иноагентом, потому что, по сведениям Минюста, участвовал в распространении контента иноагентов и "взаимодействовал с организациями, включенными в реестр иностранных агентов", а также распространял фейки о политике и решениях российских властей. А проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании" якобы распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС России, выступал против СВО.

Ранее в список иноагентов была внесена журналистка Виктория Ивлева-Йорк. Также в перечень попали проект "Лаборатория университетской прозрачности" и адвокат Николай Полозов. Кроме того, в реестр иноагентов также включены блогеры Ислам Белокиев и Хасан Узаров, известный под псевдонимом Хасан Халитов. Кроме того, Минюст включил The Satanic Temple ("Храм Сатаны") в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.