В Латвии простились с Янисом Тиммой: Анну Седокову на похоронах не заметили

Янис Тимма умер 17 декабря - буквально на следующие сутки после дня рождения его бывшей жены Анны Седоковой. Супруги оформили развод в начале месяца, но, казалось со стороны, сумели сохранить хорошие отношения. Певица поддерживала спортсмена на играх, а тот продолжал общаться с маленьким сыном артистки Гектором, которого воспитывал как родного.

Когда певица узнала о смерти бывшего мужа, то угодила в больницу с нервным срывом. На похороны Яниса Тиммы она, как отмечает ряд СМИ, так и не приехала.

В распоряжении телеграм-канала Dark Voice оказались видеозаписи с церемонии прощания с баскетболистом. Напомним, что на днях тело спортсмена наконец удалось транспортировать в Латвию. Сегодня, 27 декабря, в Риге простились с Янисом Тиммой. Как передает издание, возле гроба баскетболиста рыдали его мать и первая жена. Анна Седокова в Ригу не прилетела. Прощание состоялось в Большом зале Рижского крематория.

Отметим, что после госпитализации певица почти неделю хранила молчание. Однако затем артистка выступила с рядом заявлений. В частности, она она поблагодарила всех, кто ее поддерживал, затем обратилась к журналистам, призвав их тщательнее выбирать источники информации. По словам артистки, "настоящие друзья" скорбят и приносят соболезнования матери Яниса Тиммы, а не раздают интервью. Кроме того, Седокова сообщила, что вместе с бывшими свекровью и золовкой занимается организацией прощания с Тиммой.