Эксперт Андреева предостерегла от употребления морепродуктов из зоны разлива мазута на Кубани

Руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Александра Андреева прокомментировала ситуацию, которая сложилась в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов.

Напомним, 15 декабря два российских танкера в Керченском проливе попали в сильный шторм и получили критические повреждения. В море вылился мазут. Его основная масса сосредоточена у берегов Краснодарского края.

Эксперт предостерегла от употребления в пищу морепродуктов. По ее словам, "ущерб будет колоссальным", если нефтепродукты "дойдут" до хозяйств, располагающихся в районе Анапы.

"Даже если моллюски выживут - они все это наберут, будет превышение концентрации, внешний вид будет испорчен, к сожалению урожай под угрозой. Все водные биоресурсы, которые находятся в этой зоне <...> на протяжении определенного периода лучше не употреблять в пищу, потому что они накапливают в себе большое количество нефтепродуктов, можно отравиться. Рыба будет пригодна к потреблению быстрее", - рассказала Андреева ТАСС.

Она уточнила, что в донных осадках нефтепродукты утилизируются в течение двух лет.