Подробности свадьбы режиссера Горобца и актрисы Олексюк, которая младше на 31 год

49-летний режиссер Марк Горобец и 18-летняя актриса Александрина Олексюк оформили отношения 24 декабря. Влюбленные не стали устраивать грандиозного торжества, ограничившись приглашением самых близких друзей и родственников.

Для самого важного дня Александрина выбрала короткое белое платье с одним пышным рукавом, а ее избранник предпочел нарядиться в черный костюм. Кольца влюбленные выбрали от известного зарубежного бренда. Олексюк предпочла небольшой свадебный букет, состоящий из белых цветов.

После росписи новоиспеченные муж и жена отправились в один из ресторанов, где их уже ждали гости. По заведению были раскиданы лепестки цветов. Красные букеты составляли основной мотив дизайна помещения.

Интересно, что среди гостей отметилась актриса Агата Муцениеце, которая сыграла мать героини Александрины Олексюк в фильме "Тур с "Иванушками". Сопровождал артистку музыкант Петр Дранга, которого называют ее новым возлюбленным.

Гости пели, танцевали, били тарелки на счастье в большом количестве. Ближе к вечеру вынесли свадебный торт, который также был украшен красными розами.

"Марк очень открытый и добрый человек. Я его очень уважаю, что крайне важно. И чувствую защиту от него", - признавалась в недавнем интервью "КП" Александрина.