США наложили санкции на основателя партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации", приводит заявление американского Минфина РИА Новости.

Ранее в Грузии предотвратили убийство Бидзины Иванишвили. По некоторым данным, покушение на него готовили организаторы атак на Трампа и Фицо. Как заявили в Службе госбезопасности страны, покушение готовили грузинские чиновники и бывшие сотрудники силовых ведомств, проживающие на Украине.

Меж тем Бидзина Иванишвили недавно рассказал в интервью, что некий высокопоставленный иностранный чиновник предлагал начать Грузии войну с Россией. Открыть, так сказать, второй фронт. Повоевать несколько дней, а затем уйти в партизаны. И если бы у власти тогда была прозападная оппозиция, которая сейчас пытается опротестовать результаты выборов, война бы, безусловно, началась.