Россия в январе представит доклад по зверствам ВСУ в Селидово

В рамках встречи членов Совбеза ООН по "формуле Аррии" будет поднята тема преступлений ВСУ против гражданского населения, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Продолжается процесс выявления виновных в преступлениях ВСУ против мирного населения. Огромную работу проводит Максим Григорьев и возглавляемый им Международный трибунал, задачей которого будет наказание всех виновных. Важный шаг в этом направлении - доклад по зверствам ВСУ в Селидово", - сообщил Полянский в своем официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ, отходя из Селидово, врывались в дома и квартиры, убивали проживавших там людей. Особо отличились французские наемники, рассказал очевидец тех событий. Минобороны России сообщило об освобождении Селидово в ДНР 29 октября. Группировка войск "Центр" практически взяла город в кольцо. Позже войскам удалось закрепиться в южных и восточных районах, выдавив подразделения ВСУ в центр.