Бывшая жена оставила футболиста Нигматуллина на улице

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин вынужден снимать квартиру в Москве, потому что экс-супруга отобрала у него всю недвижимость. Однако футболист не прекращает попытки вернуть имущество на 200 миллионов рублей.

Руслан и Елена состояли в браке более 25 лет. Однако после развода она прибрала к рукам всю недвижимость, укатила из страны и на мирное решение вопроса никак не идёт. А ведь ранее экс-голкипер предлагал ей 70% от всего, а ему оставить только 30%. Но она почему-то отказалась от такого заманчивого предложения.

В итоге сейчас бывшиу супруги делят через суд две квартиры, которые находятся в Москве и в Майами, а также парковочные места. Как рассказал Нигматуллин телеграм-каналу SHOT, ранее он на словах договорился с бывшей женой, что они продают столичное жилье и делят деньги пополам. Помимо этого Елена написала расписку об обязательстве перевести средства, так как квартира была оформлена на нее. В Жилье продали за 123 миллиона рублей. Но, как утверждает футболист, экс-супруга перекинула на счет своего отца 96 миллионов рублей, остальные деньги — на свои счета. В результате Нигматуллин остался ни с чем. Теперь Руслан называет Елену мошенницей: по его словам, все деньги в браке зарабатывал только он.