В ночь на 28 декабря дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов. 11 из них сбиты над территорией Белгородской области, 28 – над территорией Воронежской области и 17 – над территорией Ростовской области.

Меж тем российские военные уверенно наступают на врага. Группировка "Юг" освободила село Гигант в ДНР. Надежное прикрытие с воздуха наземным подразделениям обеспечили расчеты ударных FPV-дронов.

Так же эффективно работает разведка. В режиме реального времени операторы беспилотников корректируют огонь артиллерии. Расчеты БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, блиндажей и районов скопления бронетехники ВСУ.

Отметим, что в Москве свыше 500 компаний выпускают критически важную продукцию для армии и флота: от одежды и лекарств до беспилотников и средств ПВО.