Новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО

Рядовой Даниил Николаев доставлял боеприпасы нашим военным на опасные участки линии фронта, несмотря на артобстрелы со стороны ВСУ, и эвакуировал раненых с передовой. В ходе очередного рейса автомобиль Даниила подвергся атаке FPV-дронов. Резко меняя направление движения машины и ее скорость, он не допустил поражения техники и своевременно доставил боеприпасы нашим бойцам.

Ефрейтор Ян Шатров во время штурма опорного пункта ВСУ скрытно подобрался к вражескому пулеметному расчету и уничтожил его. Наши военные ворвались на позиции противника. Действуя смело и решительно, Ян продвигался по траншеям и ликвидировал боевиков, обороняющих опорник. Враг был вынужден отступить. Наши бойцы не понесли потерь и создали условия для развития наступления.