На этой неделе освобожден населенный пункт Лозовая был полностью взят под контроль силами группировки Запад. Штурмовые отряды продолжают продвижение вглубь обороны противника. Надежное прикрытие с воздуха наземным подразделениям обеспечивают расчеты беспилотников. Умело управляя дронами, операторы точным попаданием уничтожили бронетранспортер М113 производства США. Тем самым сорвали попытку противника перейти в атаку.

А в расположении группировки "Центр" вручили госнаграды военнослужащим из Якутии. Церемонию провели прямо на передовой. Среди удостоенных медалей "За отвагу" и " За спасение погибавших" мотострелки, танкисты, артиллеристы и военные врачи. Все они проявили высокий профессионализм и мужество в входе специальной военной операции.

В Курском приграничье сокрушительные удары по врагу наносит армейская авиация. Экипажи вертолетов Ми-28 НМ в ходе поддержки сухопутных войск уничтожили скопление бронетехники и личного состава ВСУ, не дав противнику провести ротацию. Работали в составе смешанной тактической группы на предельно малой высоте. Разведка подтвердила - все заданные цели успешно поражены.