Опубликованы кадры водружения флага России в освобожденном от неонацистов городе Лозовая Харьковской области

На этой неделе освобожден населенный пункт Лозовая был полностью взят под контроль силами группировки Запад. Штурмовые отряды продолжают продвижение вглубь обороны противника. Надежное прикрытие с воздуха наземным подразделениям обеспечивают расчеты беспилотников. Умело управляя дронами, операторы точным попаданием уничтожили бронетранспортер М113 производства США. Тем самым сорвали попытку противника перейти в атаку.

А в расположении группировки "Центр" вручили госнаграды военнослужащим из Якутии. Церемонию провели прямо на передовой. Среди удостоенных медалей "За отвагу" и " За спасение погибавших" мотострелки, танкисты, артиллеристы и военные врачи. Все они проявили высокий профессионализм и мужество в входе специальной военной операции.

В Курском приграничье сокрушительные удары по врагу наносит армейская авиация. Экипажи вертолетов Ми-28 НМ в ходе поддержки сухопутных войск уничтожили скопление бронетехники и личного состава ВСУ, не дав противнику провести ротацию. Работали в составе смешанной тактической группы на предельно малой высоте. Разведка подтвердила - все заданные цели успешно поражены.