Моряки, спасшиеся при крушении судна Ursa Major, отправились в Россию

Моряки, выжившие после крушения сухогруза Ursa Major ("Белая медведица") недалеко от испанского побережья, вылетели из Испании в Россию. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале посольства.

"Накануне в консульском отделе Посольства им были оформлены все необходимые документы. Желаем пережившим трагедию россиянам благополучного возвращения домой!" - сообщается в аккаунте ведомства.

Напомним, судно Ursa Major потерпело крушение между Испанией и Алжиром. Из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным владельца, компании "Оборонлогистика", тонущих в Средиземном море российских моряков отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3. Они сослались на некий запрет. Подчеркивается, что такие действия грубо нарушают статью 10 Международной конвенции от 1989 года.

Однако, по версии Осло, экипаж потерпевшего бедствие российского судна Ursa Major шел спасать испанский корабль. По этой причине норвежское судно отказалось взять российских моряков на борт.