Похороны Яниса Тиммы затянулись из-за наплыва людей

16 декабря певица Анна Седокова справила день рождения. А 17 декабря покончил с собой ее бывший муж Янис Тимма. Говорят, латвийский баскетболист так и не смирился с тем, что артистка с ним рассталась. Узнавшая о трагедии исполнительница с нервным срывом угодила в больницу.

Говорят, она там до сих пор и находится. А меж тем сегодня, 27 декабря, в Латвии проходят похороны с Янисом Тиммой. На церемонию прощания со спортсменом, которую организовали в Большом зале рижского крематория собралось множество людей. Говорят, из-за наплыва народа церемония затянулась. Яниса Тимму положили в белоснежный гроб. Рядом поставили большой портрет баскетболиста, а на стуле повесили его спортивную майку.

Поститься с баскетболистом, конечно же, явились и самые близкие люди: мать, первая жена Сана, отец. Он же сказал последние слова о сыне. По признанию мужчины, он все еще не до конца смирился с тем, что Яниса больше нет. На днях убитый горем глава семьи взял под опеку осиротевшего пса Тиммы. Питомец теперь — единственное, что осталось у отца после утраты сына, передает "Пятый канал".

"Он был хороший мальчик, хороший сын. Люблю я сына. Хороший мальчик, такой как все", - заключил убитый горем отец.