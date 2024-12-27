Фицо: Остановка поставок газа из России еще больше ослабит экономику Европы

Премьер Словакии Роберт Фицо оценил ущерб, который нанесет Европе остановка поставок газа из России. По его подсчетам, это обойдется в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Фицо отметил, что это приведет к росту цен на газ в Европе, в результате экономика Европы еще больше ослабнет, передает РИА Новости.

Также премьер Словакии отреагировал на хамство Владимира Зеленского, который ранее обвинил Фицо в заинтересованности только в российских энергоресурсах и что тот якобы хочет способствовать отказу Европы от американского газа. Также Зеленский обвинил Словакию в участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав словацкие силы безопасности обратить на это внимание.

"Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать", - высказался Роберт Фицо.

Отметим, что 22 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле Роберта Фицо, прибывшего с рабочим визитом в Москву. Премьер Словакии заявил, что его поездка стала реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.