AP: США направят Украине военную помощь на сумму более миллиарда долларов

США направят Украине военную помощь на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода Джо Байдена с поста президента. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, действующая администрация стремится обеспечить Киев как можно большей помощью до инаугурации Трампа в январе.

Отмечается, что администрация Байдена намерена объявить о выделении помощи на следующей неделе. В пакет военной помощи войдут в том числе ракеты для зенитных ракетных комплексов NASAMS и HAWK.