В Киеве с аллеи городов-героев демонтировали названия Москвы и Минска

С аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в пресс-службе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Киевский музей опубликовал кадры, на которых можно увидеть пустующие постаменты. Ранее на них были нанесены названия городов, которым было присвоено звание "Город-герой".

В пресс-службе музея объяснили демонтаж необходимостью проведения реставрации. При этом там не уточнили, будут ли названия городов-героев возвращены после завершения работ.