Украина стала универсальным символом отмывания денег. Об этом в субботу, 28 декабря, заявил американский сенатор Майк Ли в соцсети X.

Сенатор также призвал администрацию США прекратить предоставлять помощь Киеву, так как "они не смогут столько отмыть".

Так Майк Ли прокомментировал намерение Белого дома выделить ещё один пакет военной помощи Киеву. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что США направят Украине военную помощь на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода Джо Байдена с поста президента.