Новейший атомный подводный крейсер "Архангельск" пополнил состав ВМФ России

Торжественную церемонию провели в Северодвинске. На корабельном флагштоке взмыл в небо Андреевский флаг. "Архангельск" - субмарина четвертого поколения, построена на Севмаше по проекту "Ясень-М". Крейсер может нести все типы морского ракетного оружия и способен поражать, в том числе, береговые цели. Корабли этого класса успешно несут дежурство в составе Тихоокеанского и Северного флотов. А в случае необходимости могут оказаться в любой точке мира.

"Само свойство такого класса кораблей подводных - конечно же скрытность. И зачастую, когда такие корабли появляются в южных широтах, они являются неожиданностью для нашего потенциального противника и для всей мировой общественности. Поэтому театр его плавания - весь мировой океан", - сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Александр Моисеев.