Шаман несколько раз спасал Яниса Тимму от смерти

17 декабря латвийский баскетболист Янис Тимма добровольно ушел из жизни. По слухам, спортсмен так и не смирился с разводом с певицей Анной Седоковой. Накануне, 27 декабря, в Риге состоялась церемония прощания с баскетболистом. Однако на траурном мероприятии Анна Седокова замечена не была. Узнав о смерти бывшего мужа, певица угодила в больницу с нервным срывом. Говорят, она до сих пор находится в клинике.

Меж тем появилась информация, будто Янис Тимма пытался убить себя минимум трижды. И каждый раз его спасал Шаман. В близком окружении спортсмена рассказали, что баскетболист был буквально одержим Седоковой, хотел общаться только с ней. Оборвавший все связи с друзьями Тимма после развода впал в глубокую депрессию. Янис не раз предпринимал попытки наложить на себя руки, но его спасал некий Шаман-индеец из Майами, передает телеграм-канал Mash.

Близкие считают, что баскетболиста довели до самоубийства. И эту версию сейчас проверяет полиция: изъят телефон Тиммы, а Седокову ждут на допрос. О певице окружение спортсмена отзывается негативно. По мнению близких, после знакомства с ней Тимма впал в перманентный стресс из-за заработков и забросил карьеру.