ФСБ задержала россиянина, готовившего теракты против высокопоставленного офицера и военного блогера

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию украинской разведки готовил теракты против высокопоставленного офицера и военного блогера, пишущего о боевых действиях на Украине, сообщается на официальном сайте ведомства.

По оперативным данным, гражданин России через популярный мессенджер установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По его команде мужчина забрал из тайника в Подмосковье самодельную бомбу. Она была замаскирована под небольшую музыкальную колонку, ее мощность составляла около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.

На допросе задержанный рассказал, что должен был заложить бомбу под машину или под ворота дома известного блогера. Но в итоге это задание не было выполнено, потому что мужчина заболел. Тогда ему поручили найти в Москве машину высокопоставленного военнослужащего, которую следовало заминировать и устроить дистанционный подрыв.

В настоящее время расследование продолжается.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Москве. По данным ФСБ, исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит запрещенной в России террористической организации ИГ*) планировали взрыв в отделе полиции. Террористы при задержании оказали сотрудникам ФСБ вооруженное сопротивление. В результате преступники были нейтрализованы ответным огнем. При обыске по месту проживания экстремистов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части взрывного устройства.