Собянин рассказал о работе "Московского предуниверсария"

Свыше семи тысяч участников, 15 вузов-партнёров. Об успехах проекта для старшеклассников "Московский предуниверсарий" рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Принять участие в программе могут столичные школьники с 8 по 11 класс, прошедшие конкурсный отбор. Для ребят это возможность пройти обучение на базе ведущих университетов Москвы. Учебные заведения таким образом привлекают мотивированных и хорошо подготовленных абитуриентов, а для города это хороший инструмент повышения качества образования.