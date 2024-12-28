В Тверской области обнаружены четверо убитых детей

Все случилось в частном доме в СНТ "Межурка" в семье уроженца Таджикистана. Из шести детей оказались убиты трое мальчиков трех, пяти и семи лет и годовалая девочка. Тела малышей обнаружила мать.

Мужчину смогли остановить в тот момент, когда он пытался покончить с собой. В итоге его увезли в больницу. Медики реанимировали многодетного отца и подключили к ИВЛ.

Как рассказали близкие, мужчина стал вести себя неадекватно примерно три дня назад, передает телеграм-канал Mash.

РИА Новости же сообщают, что возбуждено уголовное дело. По данным полиции, ранее семья не попадала в поле зрения силовиков. Жалоб от соседей также не было.